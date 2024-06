Wybory ważniejsze niż mecz. Gorący apel Mbappe. Polityka w obozie rywali Polaków

To zaowocowało tym, że francuski prezydent natychmiast rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory. Jak zapowiedział Emmanuel Macron w orędziu do narodu, pierwsza tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego izby niższej odbędzie się 30 czerwca, a druga 7 lipca. Przyznał, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego "nie jest dobrym wynikiem dla partii broniących Europy".