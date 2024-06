Wielki debiut i jeden "punkt zapalny". Faworyci polskiej grupy odkryli karty

Między słupkami w bramce "Trójkolorowych" stanie Mike Maignan , który na co dzień występuje w AC Milan . Zawodnik ten jest uznawany za jednego z najlepszych golkiperów świata, ale wcześniej, ze względu na obecność kapitana Hugo Llorisa , nie otrzymał swojej szansy na mundialu ani na Euro .

W środku pomocy zagra natomiast N'Golo Kante, który rok temu opuścił Europę i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. W spotkaniach przed Euro udowodnił jednak, że wciąż prezentuje poziom predysponujący go do gry w pierwszym składzie reprezentacji Francji. Jego partnerem w środku pola będzie Adrien Rabiot.