Wielka historia wchodzi z butami na Euro. Włochy, Albania, trudne podteksty

Nie ma co się oszukiwać - mecze piłkarskiej reprezentacji Polski z kadrą Niemiec "grzeją" nie tylko dlatego, że "Die Mannschaft" to - przynajmniej z reguły - bardzo mocna ekipa, ale swoje robi tu też całe tło historyczne związane ze stosunkami obu krajów na przestrzeni dziejów.

Albania, Włochy i dziejowa zawierucha

W kwietniu 1939 roku siły faszystowskich Włoch zajęły Albanię , która już od dłuższego czasu tak czy inaczej znajdowała się pod silnymi politycznymi wpływami Italii. Wówczas jednak, na kilka miesięcy przed atakiem Niemiec, Słowacji i ZSRR na Polskę i początkiem II wojny światowej, relatywnie niewielkie królestwo ostatecznie stało się protektoratem, formalnie pod rządami włoskiego króla Wiktora Emanuela III. Kolejna zmiana sytuacji nastąpiła już w trakcie i po II WŚ. No ale historia wciąż rezonuje, a nawet nabiera nowych odcieni.

"Przez dziesięciolecia nasz półwysep stanowił dla Albanii horyzont lepszego świata. A Tirana była trochę jak filia: oglądają tam nasze programy, korzystają z naszych produktów, mówią lub przynajmniej rozumieją nasz język. Centrum stolicy zbudowali niemal w całości Włosi. Nawet stadion im. Qemala Stafy, będący zwyczajową siedzibą 'Orłów', jest wytworem faszyzmu Mussoliniego: kamień węgielny położył Galeazzo Ciano w 1939 roku, a architekt Gerardo Bozio zbudował obiekt na obraz i podobieństwo Stadio Olimpico w Rzymie" - pisał w listopadzie 2014 roku dla "Il Fatto Quotidiano" Lorenzo Vendemiale, co pewnie po drugiej stronie Adriatyku niekoniecznie musiało zostać przyjęte przesadnie dobrze. Zależnie, jak interpretować ten ton.

Autor pisał jednak także o kompleksie wyższości ze strony Włochów wobec "sąsiadów" zza morza, podejmując jednocześnie kwestię migracji na Półwysep Apeniński - Albańczycy to bowiem druga największa grupa imigrantów w Italii zaraz po Rumunach. Te wszystkie rozważania nie były jednak przypadkowe, bowiem dokładnie 18 listopada 2014 roku Włochy i Albania zagrały ze sobą po raz pierwszy w historii. Dosyć późno.

Euro 2024 szansą dla Albanii. "Orły" ze słabym bilansem przeciwko Włochom

Był to sparing rozegrany na Stadio Luigi Ferraris w Genui, który przyniósł tylko jedno trafienie, w zasadzie już w końcowej fazie spotkania - w 82. minucie dla "Squadra Azzurra" gola zdobył Stefano Okaka i była to co ciekawe jego jedyna bramka w narodowych barwach - później w kadrze zagrał jeszcze w czterech meczach na przestrzeni sześciu lat.