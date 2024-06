Ważna decyzja rywali Polaków przed Euro. Nie tego chciał Rangnick

Austria teoretycznie najłatwiejszym rywalem dla Polaków

Reprezentacja Polski na własne życzenie utrudniła sobie życie w eliminacjach. Ostatecznie udało jej się wyszarpać awans po serii rzutów karnych w finale baraży przeciwko Walii. Słabe wyniki we wcześniejszych miesiącach miały jednak odzwierciedlenie w rankingu FIFA i niejako "dopomogły" trudnemu losowaniu. Można bowiem śmiało powiedzieć, że na turnieju w Niemczech podopieczni Michała Probierza trafili do "grupy śmierci". Znajduje się w niej jedna z najpotężniejszych kadr na świecie, wicemistrzowie świata - Francuzi. Druga lokata - przynajmniej na papierze - powinna zaś należeć do zawsze groźnych Holendrów. Trzecim rywalem biało-czerwonych są Austriacy. I choć według bukmacherów to nasi przeciwnicy mają większe szanse na zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku, to mecz z nimi jest najlepszą szansa dla Polaków na wywalczenie punktów.