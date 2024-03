Walijczycy znaleźli sposób na Lewandowskiego? Gwiazdor mówi o tym wprost

W półfinale baraży Robert Lewandowski i spółka dali prawdziwy popis. Rozbili oni bowiem Estończyków 5:1 i awansowali do kolejnego etapu walki o bilety do Niemiec. W kolejnych meczu zmierzą się oni jednak ze znacznie bardziej wymagającymi rywalami, a mianowicie drużyną z Walii . Michał Probierz jeszcze będąc na Stadionie PGE Narodowym dał mediom do zrozumienia, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w tym starciu faworytami będą nasi rywale . Polska kadra nie zamierza jednak poddać się bez walki.

Harry Wilson wprost przed meczem z Polską. Jedyną obawą Walijczyków jest Robert Lewandowski

"Wszyscy wiedzą, jaki jest niebezpieczny. Strzelił mnóstwo goli przez całą karierę, dla reprezentacji i w każdym klubie, w którym był. Może nie jest coraz młodszy, ale wiemy, że jeśli damy mu pół szansy, to trafi do siatki. Dlatego najważniejsze jest to, żeby solidnie zagrać w obronie. Musimy go powstrzymać, nie dać mu ani odrobiny miejsca" - oznajmił Wilson.