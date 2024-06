W Niemczech gorąco przed EURO. Skandaliczne sceny na treningu, gwiazdom puściły nerwy

Niemieccy kibice sceptyczni przed EURO. Czy gospodarze mają szanse na medal?

Awantura mogła skończyć się bójką. Niemcy rzucili się na siebie z pięściami

Napastnik miał pretensje do obrońcy Realu Madryt o to, że ten zaatakował go ostro wślizgiem. Zawodnik Borussii Dortmund leżał na ziemi i przeklinał pod nosem stopera. Zaapelował też do trenerów, by ci odgwizdali faul. Kontuzja to ostatnie czego chciałby zawodnik, mający w perspektywie grę na EURO i to przed własną publicznością.