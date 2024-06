W ich kraju wrze, a oni zadziwiają świat futbolu. Niezwykła ekipa na Euro

28 maja w parlamencie w Tbilisi, w którym pierwszą siłę stanowi partia Gruzińskie Marzenie, przegłosowano ostatecznie tzw. ustawę o agentach zagranicznych, przełamując wcześniejsze weto prezydent kraju Salome Zurabiszwili. W myśl nowych przepisów media i organizacje, których finansowane w ponad 20 proc. pochodziłoby zza granicy podlegałyby specjalnemu rejestrowi - a to oznaczałoby bardziej szczegółowe kontrole. Reklama

Przeciwnicy tego rozwiązania zarzucają, że jest ono bliźniaczo podobne do aktu prawnego przyjętego w Rosji, który służy Kremlowi do uderzania w jego krytyków - a przeciwników nie brakuje. Gruzini w obawie o dalsze funkcjonowanie organizacji pozarządowych i możliwy zdecydowany zwrot polityczny w stronę Federacji Rosyjskiej zaczęli wychodzić regularnie na ulice jeszcze w roku ubiegłym. W maju 2024 r. zaczęto już mówić, że dochodzi do największych protestów w dziejach kraju.

Tymczasem właśnie w takim tle piłkarska reprezentacja Gruzji wywalczyła sobie awans na pierwsze w swej historii Euro. Piłka może dać sporo wytchnienia rodakom Chwiczy Kwaracchelii, a sam rząd Irakliego Garibaszwilego zapewne liczy na to, że wielki turniej zdoła nieco odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w gabinetach polityków. Przynajmniej na chwilę...

Euro 2024. Wyboista droga Gruzji do historycznego występu

Gruzini to bez wątpienia najbardziej niezwykła ekipa na mistrzostwach "Starego Kontynentu" - i tyczy się to nie tylko faktu ich pierwszego awansu, ale też tego, w jaki sposób udało im się przedrzeć do rywalizacji zorganizowanej tym razem w Niemczech. Reklama

"Krzyżowcy" - bo taki pseudonim noszą - znaleźli się w 2021 roku pod wodzą trenera Willy'ego Sagnola, francuskiego wicemistrza świata z 2006 roku, który w trakcie kariery zawodniczej znany był najlepiej ze swych występów w Bayernie Monachium. Jego kariera szkoleniowa nie była jednak jak dotychczas przesadnie przebojowa, a przed przejęciem Gruzji miał on... blisko 3,5 roku przerwy w pracy.

Pierwsze eliminacje - do MŚ 2022 w Katarze - nie poszły zdecydowanie po myśli Sagnola, bowiem jego zawodnicy zajęli w grupie czwarte miejsce, wyprzedzając jedynie Kosowo. Przed nimi znalazły się Hiszpania, Szwecja oraz Grecja, natomiast brak sukcesu nie zachwiał wiary krajowego związku piłkarskiego w dawną gwiazdę "Les Bleus".

Niestety kolejne kwalifikacje, do Euro... też nie poszły dobrze, a Gruzja znowu skończyła czwarta w grupie, tym razem za (znowu) Hiszpanią oraz Szkocją i Norwegią. Jak więc się to stało, że "Dżwarosnebi" ostatecznie pojechali na turniej, a Haaland i spółka zostali w domu?

Euro 2024. Jak nie drzwiami, to oknem. Gruzini nie dali się Grekom

Odpowiedzią jest specyfika rozwiązania, jakie proponuje obecnie UEFA w kwestii baraży - zostały do nich dopuszczone najlepsze niezakwalifikowane drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów. W ten właśnie sposób Gruzini, którzy przodowali w dywizji C, trafili na "zawody ostatniej szansy".

Najpierw w ramach rozgrywek barażowych zagrali z Luksemburgiem, który pokonali bez zbędnych zawirowań 2:0. Problemem był finał ich ścieżki, w którym mieli zmierzyć się z Grecją. Ta wyglądała na faworyta, zwłaszcza że wcześniej zatriumfowała ona zdecydowanie nad Kazachstanem, rozbijając oponentów aż 5:0.

26 marca na stadionie noszącym imię Borisa Paiczadze doszło jednak do absolutnie dramatycznego scenariusza - po 120 minutach było wciąż 0:0, więc musiały zadecydować karne. Po czterech seriach "jedenastek" było 3:2 dla "Krzyżowców", więc było oczywiste, że kolejne uderzenie z wapna może być tym decydującym. Podszedł do niego nie kto inny, jak piłkarz Lecha Poznań Nika Kvekveskiri i... to było postawienie kropki nad "i". On i jego koledzy odprawili Helladę z niczym. Reklama

Euro 2024. Kiedy pierwszy mecz Gruzji?

Teraz przed nimi nowe wielkie wyzwanie - znów bowiem uchodzą za outsidera w grupie, w której w ramach Euro 2024 zmierzą się kolejno z Turcją, Czechami i Portugalią. Pierwsze spotkanie już 18 czerwca o godz. 18.00 - ewentualnie ogranie Turków, którzy znowu uchodzą za kandydatów do roli czarnego konia zmagań, może wynieść "Kvekve", Kwaracchelię i resztę na niespotykane dotąd wyżyny...

