Wielka kontrowersja w meczu Belgia - Słowacja. VAR pozbawił Belgów remisu

Do zdecydowanie większej kontrowersji doszło w 86. minucie, gdzie znów w roli głównej byli sędziowie VAR. Romelu Lukaku ponownie trafił do bramki, doprowadzając do remisu i euforii wśród licznie zgromadzonych na stadionie kibiców. Radość Belgów ponownie nie trwała zbyt długo, gdyż turecki arbiter pobiegł do monitora VAR, gdzie zaprezentowane zostały mu powtórki z chwili przed zdobyciem bramki. Lois Openda, tuż przed dośrodkowaniem futbolówki w pole karne, dotknął piłki ręką, co zostało potwierdzone przez specjalny czujnik zamontowany w piłce.