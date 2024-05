UEFA podjęła decyzję ws. Marciniaka. Polski sędzia dostał zakaz

Szymon Marciniak był przygotowywany przez UEFA do bycia jedną z największych sędziowskich gwiazd nadchodzących mistrzostw Europy w Niemczech. Niedawna kontrowersja z hitowego starcia Realu Madryt z Bayernem Monachium zmusiła jednak europejską federację do usuwania polskiego arbitra ze świecznika. Podczas warsztatów przygotowujących do Euro 2024, na Marciniaka nałożono wyjątkowe embargo .

Ta decyzja z hitu sporo kosztuje Marciniaka

Szymon Marciniak w ostatnich latach wszedł na absolutny szczyt świata piłkarskiego. Raz za razem dostawał do prowadzenia spotkania najwyższej wagi, a eksperci chwalili go za sposób zarządzania grą. Nie mogło zatem dziwić, że UEFA desygnowała polskiego arbitra do rewanżowego spotkania w półfinale Ligi Mistrzów. Był to mecz na ostrzu noża, bo do ostatnich minut zarówno piłkarze Realu Madryt, jak i Bayernu Monachium, mogli marzyć o awansie. Wtedy doszło też do kontrowersyjnej decyzji 43-latka. Bawarczycy przeprowadzali atak, po którym Matthijs de Ligt ostatecznie skierował piłkę do siatki. Sędzia liniowy już podczas akcji podniósł chorągiewkę, a Marciniak odgwizdał spalonego. Piłkarze Realu Madryt stanęli, ale ich rywale - wręcz przeciwnie. Choć późniejsze powtórki pokazały, że zespół sędziowski najprawdopodobniej miał rację, a Holender był na pozycji spalonej, Polak i tak popełnił błąd. Powinien bowiem zaczekać do końca akcji i wówczas, podpierając się VAR-em, podjąć ostateczną decyzję.