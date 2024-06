Ostatecznie jednak to nie Polak wybiegnie w tym spotkaniu jako arbiter główny. W środę UEFA poinformowała, że mecz otwarcia na Euro 2024 poprowadzi Clément Turpin . W roli asystentów wspomagać go będą jego rodacy, Benjamin Pages i Nicolas Danos. Za obsługę systemu VAR odpowiadał będzie Jerome Brisard, wspierany przez Willy'ego Delajoda i Massimiliano Irratiego,

Decyzja UEFA na pewno ucieszy Niemców, którzy po kontrowersjach z półfinału Ligi Mistrzów nie chcieli, by Polak sędziował ich mecze - po rewanżowym spotkaniu między Realem Madryt a Bayernem Monachium na Marciniaka spadła bowiem gigantyczna krytyka. Bawarczycy strzelili wówczas w ostatnich minutach gola, który dawałby im dogrywkę, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski dopatrzył się spalonego i szybko podniósł chorągiewkę. Marciniak zaufał swojemu liniowemu i odgwizdał ofsajd jeszcze w trakcie trwania akcji, co uniemożliwiło już skorzystanie z VAR-u. Jak później pokazały powtórki, jeśli spalony faktycznie był, to minimalny, dlatego przed ostateczną decyzją akcja powinna zostać sprawdzona, a tak się nie stało, co w Niemczech wywołało wielkie oburzenie i niechęć do polskiego arbitra.