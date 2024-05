Tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej zapowiadają się znakomicie. Do Niemiec już niebawem przybędą setki tysięcy kibiców spragnionych wielkich emocji i sukcesów własnych reprezentacji. Impreza rozgrywana za naszą zachodnią granicą będzie również wyjątkowa za sprawą zniesionych ograniczeń, jeżeli chodzi o fanów na trybunach. Ostatnio o prymat na Starym Kontynencie drużyny walczyły w dobie pandemii koronawirusa. Poprzedni "normalny" turniej odbył się prawie dziesięć lat temu, bo w 2016 roku we Francji. Polacy znad Sekwany mają zresztą dobre wspomnienia. "Orły" nie dość, że wyszły z grupy, to na dodatek poszły za ciosem i znalazły się w najlepszej ósemce. Awans do półfinału był naprawdę blisko, w starciu z Portugalią doszło do rzutów karnych. W nich więcej zimnej krwi zachowali późniejsi mistrzowie.

