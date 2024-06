Turecki taniec w Dortmundzie. Ogień, race, szaleństwo. Nagle się rozstąpili

To jest morze ludzi, morze czerwone w tureckich barwach. A jednak to morze czerwone nagle rozstępuje się, gdy z samego środka wagonu chce wysiąść dortmundczyk poruszający się o kulach. - Bez obawy, wydostaniesz się. Zadbamy o to - mówią Turcy, którzy przed chwilą tłukli w dach i ściany pociągu U-bahn, drąc się wniebogłosy. I rzeczywiście, morze czerwone rozstępuje się.