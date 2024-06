Tragedia przed kluczowym meczem Euro. Śmierć córki piłkarza wstrząsnęła drużyną

Zamiast przygotowywać się do ćwierćfinału, gwiazdorzy reprezentacji Holandii pojechali do szpitala. Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy i cała holenderska drużyna wybrała się do kliniki w Lozannie, by wesprzeć kolegę z kadry. Khalid Boulahrouz tuż przed meczem z Rosją na Euro 2008 opłakiwał śmierć nowo narodzonej córki. To był jednak wstrząs dla całej drużyny, która wcześniej jak burza przeszła przez fazę grupową turnieju.