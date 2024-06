Świątek, Ronaldo i magiczne słowo. Niebywałe, co zrobi Portugalczyk na Euro

4 lipca 2004 roku był zapewne jednym z najbardziej traumatycznych dni w historii dla portugalskich kibiców - to właśnie wówczas bowiem ich ulubieńcy z drużyny narodowej po raz drugi w krótkim odstępie czasu sensacyjnie ulegli Grecji, ale tym razem porażka była podwójnie bolesna, bowiem dotyczyła finału Euro rozgrywanego przez "Nawigatorów" na ich własnym terenie.

W taki właśnie sposób kończył się niezwykły sezon 2003/2004, w którego trakcie przecież, notabene, wcześniej również FC Porto niespodziewanie sięgnęło po puchar Ligi Mistrzów. We wspominanym finale ME w Lizbonie na skrzydle portugalskiej kadry szalał zabójczo utalentowany 19-latek, który 12 lat później w końcu wzniósł Puchar Henriego Delaunaya, już jako kapitan. Jego niezwykła "eurohistoria" trwa do dziś, a nazywa się on Cristiano Ronaldo. Reklama

Cristiano Ronaldo gigantem Euro. Ogrom osiągnięć w barwach Portugalii

Era Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w futbolu sprawiła, że dziesiątki rekordów pobitych przez obu panów zapewne jeszcze przez wiele lat pozostanie nienaruszonych. Ze względów więcej niż oczywistych "CR7" pozostawał akurat sam na polu przekraczania kolejnych granic w reprezentacyjnych rozgrywkach spod szyldu UEFA - i ma się tu naprawdę czym pochwalić.

Jeszcze przed startem Euro 2024 futbolista z Madery dzierżył rekord największej liczby spotkań rozegranych na mistrzostwach "Starego Kontynentu" - wynosi ona 25. Ma też w swym dorobku najwięcej minut (2153) oraz najwięcej bramek łącznie (14).

Do tego w Niemczech Ronaldo stanie się pierwszym - i na jakiś czas jedynym - piłkarzem, który zaliczył sześć Euro, do tego wszystkie z rzędu, ciurkiem od 2004 roku. Nie trzeba przy tym raczej wspominać, że jest jedyną postacią z "srebrnego" składu "Nawigatorów" sprzed 20 lat, która ciągle gra - i wciąż ma ogromny sportowy apetyt. Reklama

Euro 2024. Cristiano Ronaldo wciąż ma wiele do udowodnienia

Przede wszystkim chce powtórzyć z kadrą sukces sprzed ośmiu lat i znowu zgarnąć złoto, tym razem już nie pod opieką dobrze znanego Polakom Fernando Santosa, a pod wodzą również doświadczonego Roberto Martineza, który wcześniej przez lata trzymał pieczę nad "Czerwonymi Diabłami" z Belgii.

Portugalczycy przy tym trafili do bardzo ciekawej grupy z Turcją, Gruzją oraz Czechami - i to właśnie z tymi ostatnimi zagrają w swoim pierwszym meczu, który odbędzie się 18 czerwca o godz. 21.00, a na relację z którego zapraszamy do Interii Sport.

"Ronnie" zostanie tym samym najstarszym graczem z pola w dziejach Euro (wyprzedzi pod tym względem Lothara Matthaeusa, a będzie ustępował ogólnie tylko bramkarzowi Gaborowi Kiraly'owi). Może też zostać najstarszym strzelcem bramki na ME - obecny rekord należy do Ivicy Vasticia, który mając blisko 39 lat... strzelił gola z karnego Polakom na Euro 2008 w pamiętnym starciu z Austrią.

Najważniejsze dla "CR7" indywidualnie będzie jednak wywalczenie możliwej korony króla strzelców - do tej pory na europejskim czempionacie... zdobył taką zaledwie raz, za to było to "ostatnio", w 2021 roku, kiedy po wyróżnienie sięgnął wespół z Patrikiem Schickiem... z Czech. Jeśli faktycznie Cristiano Ronaldo starzeje się jak wino, to będzie miał teraz idealną okazję, by takie twierdzenie udowodnić. Zwłaszcza, że na ME 2028 praktycznie na pewno nie zagra... Reklama

Dane dotyczące rekordów Cristiano Ronaldo z serwisu uefa.com.

