Southgate powołał kadrę na Euro 2024. Gigantyczne zaskoczenia

Reprezentacja Anglii to bez wątpienia jeden z głównych faworytów do triumfu w nadchodzących mistrzostwach Europy. We wtorek Gareth Southgate opublikował wstępną listę 33 nazwisk, które brane są pod uwagę w kwestii wyjazdu na turniej. Choć lista ulegnie uszczupleniu, już można mówić o kilku sporych niespodziankach .

Anglicy szykują się na Euro 2024. Cel może być tylko jeden

Reprezentacja Anglii wróciła z poprzednich, nietypowych mistrzostw Europy, ze srebrnymi medalami. Choć było to ich największe osiągnięcie w tego typu imprezie, na Wyspach i tak panował żałobny nastrój. Jakość, doświadczenie i liczba znakomitych piłkarzy w kadrze Garetha Southgate'a sprawia, że Anglików zaspokoić może tylko złoto. Dodajmy do tego tamtejszą mentalność i chlubę z tego, iż to właśnie w Brytanii powstały zalążki tego, co dziś znamy jako najpopularniejszą dyscyplinę sportu na świecie. Osiągnięcia "Synów Albionu" na arenie międzynarodowej wyglądają jednak blado w porównaniu do oczekiwań. Mają na koncie jedno mistrzostwo świata, zdobyte zresztą przed własną publicznością - i niemal sześć dekad temu. Mistrzostw Europy, jako się rzekło, nie wygrali nigdy. Teraz, w Niemczech, spróbują przerwać fatalną serię.