Smutne wieści z Euro, nie żyje kibic. Miał zaledwie 57 lat

Grupa szkockich kibiców The Tartan Army poinformowała na platformie X, że w Duesseldorfie w wieku 57 lat zmarł szkocki kibic Colin King, który wybrał się do Niemiec, by oglądać mistrzostwa Europy. Był obecny na meczu otwarcia. King odszedł we śnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Uwielbiał swoje wyjazdy za reprezentacją. Niestety ten był jego ostatnim" - napisał siostrzeniec Christopher O'Rourke.