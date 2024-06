Skandaliczne sceny przed stadionem. Do bójki ruszył nawet syn prezydenta [WIDEO]

Bałkańskie zatargi dotarły do Niemiec. Jak informuje "Bild", przed meczem Serbia - Anglia w Gelsenkirchen doszło do bijatyki, w wyniku której jedna osoba została ranna, a siedem trafiło do aresztu. Serbscy kibice zostali zaatakowani przez przybyszów z Albanii. W przestrzeni wirtualnej krąży nagranie, na którym widać rwącego się do bójki Danilo Vuczicia. To syn prezydenta Serbii.