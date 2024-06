Skandaliczne sceny po meczu, poszło o Ronaldo. Interweniowała ochrona

Portugalia to niewątpliwie jeden z głównych faworytów w trakcie trwających mistrzostw Europy. We wtorek na stadionie w Lipsku Cristiano Ronaldo i spółka pokazali olbrzymią jakość, ale i nieskuteczność. I tak mimo wielkiej przewagi, nie zdołali przed przerwą udokumentować jej bramką.

Co więcej, po zmianie stron Czesi sprawili niespodziankę i w 62. minucie objęli prowadzenie. Portugalczycy byli jednak cierpliwi i otrzymali za to nagrodę w postaci trzech punktów. Najpierw cieszyli się z wyrównania, gdy Robin Hranac posłał piłkę do swojej bramki, a w doliczonym czasie gry o zwycięstwie ekipy Roberto Martineza przesądził Francisco Conceicao, który w euforii aż ściągnął koszulkę.

Euro 2024: Portugalia - Czechy. Incydent po meczu na stadionie w Lipsku

Trzeba jednak przyznać, że Czesi sprawili faworyzowanym rywalom sporo problemu. Dlatego też po meczu z podniesionymi głowami podeszli do sektora zajmowanego przez swoich kibiców, by podziękować im za doping. W tym czasie Portugalczycy świętowali triumf w swoim gronie.

"Dołączyć" do nich postanowił jeden z fanów, który wbiegł z trybun na murawę i za cel obrał sobie najprawdopodobniej Cristiano Ronaldo. Zatrzymała go jednak ochrona. A że walczył co sił, by wyrwać się z objęć dwóch stewardów, został co sił przyciśnięty do murawy, a następnie wyprowadzony.