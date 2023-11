Była 93. minuta meczu eliminacji do EURO 2024 Ukraina - Włochy , a na tablicy wyników remis 0:0. Mychajło Mudryk zagrał piłkę w polu karnym reprezentacji Włoch, a następnie został bezpardonowo sfaulowany przez Bryana Cristante. Hiszpański arbiter Jesus Gil Manzano nie dopatrzył się przewinienia i puścił dalej grę. Oglądając powtórki, wydawać się mogło że za chwilę nastąpi interwencja VAR, a Ukraińcy będą wykonywać rzut karny. Niestety, tak się jednak nie stało i trudno zrozumieć dlaczego.

Wielki skandal w meczu Ukraina – Włochy. Sędziowie popełnili ogromny błąd

Przed monitorami VAR zasiadali rodacy sędziego głównego Juan Martínez Munuera i Carlos del Cerro Grande. Niestety, VAR-owcy mimo dostępu do wielu kamer i powtórek i tak nie dopatrzyli się przewinienia. Niemal z każdego ujęcia idealnie widać, że Bryan Cristante próbując odebrać piłkę, nie trafił w nią, a następnie kopnął swojego przeciwnika Mychajło Mudryka, doprowadzając do jego upadku. Doświadczeni sędziowie, którzy na co dzień sędziują mecze w La Liga na długo zapiszą się w naszych pamięciach.