Siedem meczów Euro i basta. UEFA wydaje kategoryczny zakaz, to już koniec

W poniedziałek do gry o tytuł mistrza Europy przystępuje reprezentacja Ukrainy . Pierwszy mecz grupowy rozegra w Monachium na Allianz Arenie. Jej rywalem będzie Rumunia .

Przed spotkaniem, dyskretnie i bez rozgłosu, do intensywnych działań dyplomatycznych przystąpili przedstawiciele ukraińskiej federacji. Przekonywali władze UEFA, by pod żadnym pozorem nie zezwalać na wnoszenie na obiekt rekwizytów w barwach narodowych Rosji . I jak widać, presję wywierali bardzo skutecznie.

Szlaban na rosyjskie barwy narodowe. UEFA dała się przekonać Ukraińcom

Ukraińcy przekonywali, że w przeciwnym razie może dojść na trybunach do gigantycznej bijatyki. Ten argument okazał się nie do podważenia. UEFA nie chce skandalu, którego niebagatelną zapewne skalę trudno oszacować. Siedem pierwszych meczów trwających ME nie było objętych wspomnianym rygorem. W ósmym sytuacja ulega diametralnej zmianie.