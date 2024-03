Sensacyjne rozstrzygnięcia w barażach, co za bój Ukrainy. Te zespoły powalczą o EURO

Na czwartek zaplanowano aż sześć barażów o EURO 2024, a poza Polską z Estonią o prawo do gry na mistrzostwach Europy walczyły również m.in. Izrael z Islandią i Bośnia i Hercegowina z Ukrainą. W obu spotkaniach nie brakowało emocji i zwrotów akcji. Naturalnie najważniejszą informacją dla kibiców była pewna wygrana biało-czerwonych nad Estonią. Kto jeszcze awansował do finałów baraży?

Izrael wypuścił zwycięstwo z rąk. Islandia lepsza w Budapeszcie

Izrael stanął do walki z Islandią o pierwszy w historii awans na EURO. W latach 1960-1992 kraj nie był członkiem UEFA, natomiast kiedy już trafił pod skrzydła związku, nie miał szczęścia do eliminacji. Czwartkową rywalizację rozpoczął udanie. W 31. minucie do siatki trafił najlepszy strzelec w historii reprezentacji - Eran Zahavi. Weteran pewnie wykorzystał rzut karny. Mimo to gospodarze na przerwę schodzili, przegrywając.