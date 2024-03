Sensacja stała się faktem! Historyczny awans na Euro, zdecydowały rzuty karne

W pierwszym finałowym meczu barażowym ścieżki C reprezentacja Gruzji po rzutach karnych w Tbilisi wygrali z Grecją. Po 120 minutach tego niezwykle zaciętego spotkania było 0:0 i Szymon Marciniak zaprosił piłkarzy do wykonywania jedenastek. Tę wojnę nerwów lepiej wytrzymali podopieczni Willy'ego Sagnola i to oni zagrają na Euro 2024!