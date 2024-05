⁠Rywale reprezentacji Polski w tarapatach. Brutalny komunikat przed EURO

Na kilka tygodni przed mistrzostwami Europy uwaga kibiców z sezonu klubowego powoli przekierowuje się już na poczynania reprezentacji narodowych. Polacy jeszcze przed EURO 2024 zagrają towarzysko z Ukrainą i Turcją . Będą to dwa ostatnie sprawdziany dla Michała Probierza przed prawdopodobnie najważniejszą imprezą piłkarską w jego karierze.

Jako że w topowych ligach do końca rozgrywek pozostało jeszcze kilka kolejek, kibice śledzą spotkania nie tylko pod kątem wyników, lecz również przy okazji ściskając kciuki, by zawodników omijały szerokim łukiem kontuzje. Niestety znak zapytania pojawił się wokół występu Sebastiana Walukiewicza. Środkowy obrońca w rywalizacji z Atalantą musiał opuścić murawę już po 25 minutach i możliwe, że kontuzja wykluczy go z gry na EURO.