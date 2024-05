Rywale Polaków wyciągają asa z rękawa. Ich gwiazda jednak pojedzie na Euro

Alaba to kapitan reprezentacji i w niej jego znaczenie jest znacznie większe niż w Realu. Sam piłkarz jest zachwycony tym pomysłem i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście zobaczymy go w nowej roli na mistrzostwach Europy. Prawdopodobnie zostanie on członkiem personelu technicznego. Na sto procent będzie towarzyszył kolegom w Niemczech

~ napisali Hiszpanie