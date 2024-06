Rangnick skreślił trzy nazwiska

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy w Niemczech. UEFA zażyczyła sobie, by krajowe federacje do końca piątku przesłały ostateczne listy powołań, na których może się znaleźć maksymalnie 26 zawodników. Michał Probierz zamierza wykorzystać tę sytuację do cna i zapowiedział, że własne decyzje ogłosi dopiero po zakończeniu spotkania pomiędzy reprezentacją Polski a Ukrainą. Z pewnością jest to też zabezpieczenie od losowych sytuacji, takich jak kontuzje, które mogą zdarzyć się podczas sparingu.