Ruiny trybun z "polskiego" Euro w Monachium. "Jeszcze żyjemy"

Dla Ukrainy występ na Euro 2024 to nie tylko rywalizacja o jak najlepszy wynik piłkarski. To także możliwość przypomnienia o tym, co się dzieje w ich kraju, który został bestialsko napadnięty przez Rosję. Dla nich każdy mecz nie będzie tylko spotkaniem o punkty, ale też spotkaniem - jak to powiedział Sierhij Rebrow, trener reprezentacji Ukrainy - "dla ludzi, którzy na co dzień bronią naszego kraju przed wrogiem".