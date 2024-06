Ronaldo i spółka w szoku, ale nadeszła odpowiedź. Pogromcy Polaków pokonani

Rywalizacja w grupie F rozpoczęła się od arcyciekawego spotkania, w którym Turcja pokonała Gruzję 3:1 . Pierwszą kolejkę fazy grupowej finalizowało natomiast starcie wielkiego faworyta całych mistrzostw Europy - Portugalii z dobrymi znajomymi reprezentacji Polski - Czechami. Nasi południowo-zachodni sąsiedzi dwukrotnie pokonali nas w trakcie eliminacji do Euro 2024. Najpierw rozbili Polaków 3:1 w Pradze w debiucie Fernando Santosa, a później remisem 1:1 w Warszawie odebrali nadzieję na bezpośredni awans.

Czesi rozpoczęli wtorkowy mecz odważnie, od razu ruszając do ataku. Z upływem czasu nie tracili zadziornego charakteru, stawiając twardy opór Portugalczykom w środku pola, co skończyło się kilkoma groźnymi przejęciami. W siódmej minucie przebudził się ten, na którego wszyscy czekali - Cristiano Ronaldo. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki oddał strzał głową w trudnej sytuacji po centrze Rafaela Leao, ale skiksował. Mimo to, gdy tylko piłka zbliżała się w jego stronie, na trybunach rozlegał się gwar. Wszystko zwieńczyły jednak ostatecznie gwizdy zadowolonych czeskich fanów.