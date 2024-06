Rodzinny dramat bohatera Słowaków. Gola zadedykował zmarłemu ojcu

Choć turniej dopiero się zaczął, to z pewnością wygrana wykpiwanej w naszym kraju Słowacji z Belgią, mającą w składzie wielkie gwiazdy światowego futbolu, będzie aspirować do miana największej sensacji Euro 2024. Bohaterem naszych południowych sąsiadów został zdobywca zwycięskiego gola Ivan Schranz, którego historia sprawia, że to trafienie ma dla niego szczególną wartość. Dał temu zresztą wyraz już po meczu.