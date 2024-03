Z łatwością reprezentacja Polski zwyciężyła w czwartek w półfinałach baraży z Estonią . Do przerwy biało-czerwoni prowadzili skromnie, 1:0 po bramce Przemysława Frankowskiego . Czerwona kartka Paskotsiego, a w efekcie tego osłabienie gości sugerowało, że po zmianie stron możemy być świadkami kolejnych trafień. A podopieczni Michała Probierza nie zawiedli.

Imponujące zwycięstwo nad Estonią. Niezadowolony jedynie Wojciech Szczęsny

Już w 50. minucie wynik na 2:0 podwyższył Piotr Zieliński , który wykorzystał świetne dogranie od Nicoli Zalewskiego. Kolejne trafienie dołożył 20 minut później Jakub Piotrowski, a po 74. minutach barażu było już 4:0. Polacy wyraźnie się rozochocili i byli głodni kolejnych trafień. Zaledwie czterech minut od wejścia na boisko potrzebował do zanotowania trafienia Sebastian Szymański.

Niestety Polakom nie udało się zachować czystego konta , mimo faktu, że Estonia rzadko kiedy gościła pod naszym polem karnym. Gościom wystarczyła na dobrą sprawę jednak akcja, z której wycisnęli maksimum. Na skrzydle odnalazł się Soomets, który dograł w pole karne do Vetkala. 20-latek mimo obecności defensorów wykorzystał ich bierność i z bliskiej odległości pokonał Wojciecha Szczęsnego . Golkiper był mocno wzburzony z powodu straconej bramki.

Piotr Zieliński gotowy na rywalizację z Walią. Pomocnik czuje się świetnie, mimo braku gry

Mimo straconej bramki w świetnym nastroju po spotkaniu do dziennikarzy wyszedł Piotr Zieliński. Pomocnik biało-czerwonych zanotował ważne trafienie , a jak przyznał przed kamerami, dopiero drugi raz w karierze trafił "z głowy". Rozbawiło go pytanie, czy ma świadomość, że w tamtej sytuacji ubiegł prawdopodobnie Roberta Lewandowskiego .

Nie wiedziałem nawet, że Robert był za mną. Sory, on tyle strzelił już tych bramek, że na pewno nie będzie na mnie zły. Ważne, że w sieci i ważne, że odnieśliśmy zwycięstwo

- Drugi raz chyba się zdarzyło, że strzeliłem bramkę głową. Cieszę się z tego, to było świetne dośrodkowanie Nicoli, dobre zamknięcie i oby więcej tych goli. To świetny zawodnik, dobrze się rozumiemy, choć za wiele nie gramy w tym sezonie. Ja mogę powiedzieć, że czekałem na to zgrupowanie. Czuję się dobrze, jestem w dobrej formie fizycznej i wierzę, że w tym drugim meczu potwierdzimy tę dobrą dyspozycję i zaprowadzimy Polskę na EURO - dodał pomocnik.