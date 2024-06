Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024. W piątku (14 czerwca) w meczu otwarcia tych rozgrywek reprezentacja Niemiec zmierzy się ze Szkocją. Kibiców "Biało-Czerwonych" ciekawi jednak to, co odbędzie się w niedzielę (16 czerwca). Tego dnia Polacy zmierzą się z Holandią w pierwszym spotkaniu grupowym na Euro 2024. Na kilka dni przed tym meczem gruchnęła fatalna wiadomość o problemach zdrowotnych kapitana naszej kadry - Roberta Lewandowskiego , który nie zagra w niedzielę. Ponadto pod znakiem zapytania stoi także występ napastnika przeciwko drużynie z Austrii.

I choć dość pechowo zaczynają się dla nas te rozgrywki, to zdaniem polityka nie ma powodów do większych obaw w sprawie naszych Orłów.

Gorąco przed Euro 2024. Znaczące słowa posła o reprezentacji Polski. I jeszcze taki komentarz o Idze Świątek

Nie da się ukryć, że imprezy piłkarskie, a zwłaszcza te z udziałem "Biało-Czerwonych" wzbudzają duże zainteresowanie w narodzie. Przed pierwszym meczem na Euro o naszej kadrze wypowiedział się poseł Koalicji Obywatelskiej - Marcin Józefaciuk. Mężczyzna niespodziewanie "z marszu" nawiązał do... Igi Światek, która w miniony weekend święciła czwarty triumf w karierze w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros.

Idze Świątek świetnie poszło. Co prawda w tym momencie nieco spowolniła. Mam nadzieję, że Polakom pójdzie dobrze, pomimo Roberta Lewandowskiego, który ma kontuzję

Następnie przeszedł już do naszych piłkarzy. "Ufam, że chłopaki będą reprezentowali Polskę jak najlepiej i stan polskiej piłki nożnej. Zawsze jak ktoś się mnie pyta, czy jestem za tym zespołem, za tym zespołem, czy za jeszcze innym zespołem, to ja zawsze odpowiem, że za reprezentacją Polski. Ufam, że będzie jak najlepiej. Co prawda piłka nożna nie jest moim konikiem, ale grę reprezentacji Polski oglądam'' - zaznaczył.