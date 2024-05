Probierz zaskoczy przed Euro? On tylko czeka na sygnał. Ma konkretny plan

Kacper Chodyna w sezonie 2023/24 zdecydowanie wyróżniał się na tle pozostałych kolegów z Zagłebia Lubin. Polak w 32 spotkaniach asystował aż dziesięciokrotnie i do tego zaliczył siedem ważnych trafień. Między innymi jego dobra postawa spowodowała, że ekipa z Dolnego Śląska pewnie utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ba, popularni "Miedziowi" uplasowali się w górnej połowie tabeli i przed ostatnią kolejką tracą pięć punktów do długo walczącej o europejskie puchary Pogoni Szczecin. Podopieczni Waldemara Fornalika notują obecnie czteromeczową serię zwycięstw. Zapewne będą chcieli przedłużyć ją w najbliższy weekend, by w dobrych humorach udać się na zasłużone wakacje. Reklama

Całkiem możliwe, że od grania o stawkę nie odpocznie wspomniany Kacper Chodyna. Dobra gra 25-latka w sezonie 2023/24 rzekomo nie uszła uwadze Michała Probierza. Selekcjoner naszej reprezentacji ma jeszcze kilka dni na wybór nazwisk, które w czerwcu polecą do Niemiec na Euro 2024. Według naszych informacji ten wyjątkowy moment nastąpi już w najbliższą środę. Kibice mogą spodziewać się paru niespodzianek. Jedną z nich właśnie ma być obecność gracza z Drawska Pomorskiego w tym zaszczytnym gronie.

Zadebiutuje w reprezentacji na Euro? To byłoby coś wielkiego

Informacje te dotarły do piłkarza. Ten nie ukrywa podekscytowania życiową szansą. Byłby to dla niego debiut w seniorskiej kadrze, ponieważ wcześniej zaliczył zaledwie kilkanaście występów w młodzieżówkach. Nijak mają się one do potencjalnej gry na Euro 2024, które zapowiada się iście wyjątkowo. Po pandemii koronawirusa mistrzostwa Starego Kontynentu wreszcie zostaną rozegrane w godnej oprawie, przy pełnych trybunach podczas niemal każdego spotkania. Pewnie nawet doświadczeni zawodnicy dostaną gęsiej skórki.

Wiadomo, że każdy zawodnik marzy o tym, aby zagrać w reprezentacji, a już możliwość gry na tak wielkim turnieju, jak Euro, to spełnienie marzeń ~ powiedział Kacper Chodyna na łamach sport.tvp.pl

Piłkarz Zagłębia Lubin zdradził też jak zamierza się odwdzięczyć Michałowi Probierzowi, jeśli ten pod koniec maja obdarzy go zaufaniem. Zdecydowanie nie można odmówić mu ambicji. "Myślę, że mógłbym wnieść więcej ożywienia na prawej stronie. Mógłbym dać większą możliwość zawodnikom w ofensywie do stwarzania lepszych sytuacji, zdobywania bramek. Myślę, że byłbym w stanie przełożyć to, co prezentuję w lidze, na występy w reprezentacji" - przekazał zmotywowany 25-latek.

Kacper Chodyna myśli o zagranicznym klubie

Niezależnie od tego czy Kacper Chodyna znajdzie się w gronie szczęśliwców, którzy polecą do Niemiec, w jego karierze powinny zajść wielkie zmiany. Z tych wieści nie ucieszą się sympatycy Zagłębia, ponieważ chodzi potencjalny wyjazd za granicę. "Lepszego momentu niż teraz nie będzie. Za mną świetny pod względem statystyk sezon. Jeśli będzie okazja, to warto byłoby z niej skorzystać" - zadeklarował na koniec.

Na wspomnianym Euro 2024 Polska zagra w grupie z Holandią (16.06, Hamburg), Austrią (21.06, Berlin) oraz Francją (25.06, Dortmund). Impreza potrwa dokładnie miesiąc - od 14 czerwca do 14 lipca. "Orły" wcześniej towarzysko zmierzą się z Ukrainą i Turcją na PGE Narodowym w Warszawie.

