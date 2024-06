Probierz odpowiedział kibicowi. Stanowcze słowa selekcjonera

Probierzowi ta sztuka zdaje się wychodzić nieco lepiej. Pierwszy mecz na mistrzostwach Europy w Niemczech zdaje się to potwierdzać. Polacy przegrali wprawdzie 1:2 z Holendrami, ale zrobili to w takim stylu, który nie powoduje u fanów wstydu. Po tym spotkaniu słowo styl wymieniane jest właśnie w kontekście gry reprezentacji oraz samego ubioru Michała Probierza.

"Wręcz przeciwnie mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko z kibicami, którzy nas wspierają. Zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich, dając wiarę w to, co robią. My sztab jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy" - napisał Probierz w komentarzu.