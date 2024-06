Poważne ostrzeżenie dla Polaków przed meczem z Austrią. Muszą na niego uważać

Na wtorek zaplanowano ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej Euro 2024 . Spotkanie otwierające turniej rozegrali nie tylko Polacy i Holendrzy, ale także dwaj pozostali rywale walczący z nimi o awans do 1/8 finału. O pojedynku "Biało-Czerwonych" napisano już niemal wszystko. Co prawda w kraju po porażce 1:2 panuje delikatny niedosyt, jednak podopieczni Michała Probierza nie mają się czego wstydzić. Za sprawą gola Adama Buksy przez kilkanaście minut cieszyli się z prowadzenia, a później długo utrzymywali remis dający jedno "oczko" do tabeli.

Mecz z Austriakami trudniejszy niż z Holendrami? Łukasz Gikiewicz przestrzega

Podekscytowani kibice odliczają już godziny do kolejnej potyczki podopiecznych Michała Probierza. Austriacy na papierze wyglądają na łatwiejszą do pokonania drużynę niż Holandia. Nikt jednak nie spodziewa się przyjemnego meczu. Ogromny szacunek do rywala panuje wewnątrz kadry po tym, gdy ta zobaczyła poczynania najbliższego przeciwnika w konfrontacji z Francją. Gdyby nie pechowy samobój Maximiliana Woebera, to kto wie czy obie drużyny nie podzieliłyby się punktami, ponieważ żadna z gwiazd znad Sekwany nie skierowała piłki do siatki.