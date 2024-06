Polski piłkarz przyznaje po porażce. Nie hamował się i wskazał winnego

To spotkanie dla Polaków rozpoczęło się znakomicie, bo od strzelonego w 16. minucie gola przez Adama Buksę . W tamtym momencie znakomicie wyćwiczone przez nasz zespół stałe fragmenty gry dały o sobie znać. Niestety, był to ostatni gol "Biało-Czerwonych" w tym meczu.

Przy obu trafieniach dla naszych rywali pechowcem zamieszanym w ich stratę i znajdującym się akurat w centrum akcji był Bartosz Salamon. Przy golu na 1:1 piłka po uderzeniu Cody'ego Gakpo odbiła się właśnie od niego, czym zmyliła Wojciecha Szczęsnego. Pod koniec meczu to on natomiast nie zdążył doskoczyć do Wouta Weghorsta i powstrzymać go przed oddaniem strzału.