Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozegrano we Francji pod nazwą "Pucharu Narodów Europy". Ich triumfatorem została reprezentacja ZSRR, która okazała się najlepsza spośród wszystkich czterech ekip. Zmianę nazwy na mistrzostwa Europy przeprowadzono osiem lat później, gdy gospodarzem Euro były Włochy. Z biegiem lat turniej rozrastał się. Od 1980 do 1992 roku brało w nim udział już osiem zespołów, a w latach 1996-2012 było to 16 reprezentacji. Od 2016 roku na mistrzostwach Starego Kontynentu o tytuł walczą już 24 kadry i mimo że jest ich tak wiele, to medale otrzymują tylko finaliści, poza nielicznymi wyjątkami w przeszłości.

