Docierają niepokojące wiadomości przed meczem Francja - Austria. Spory problem kibiców

Choć organizatorzy robią wszystko, by rozgrywki przebiegały bez żadnych zakłóceń, to jednak w ostatnich dniach sporo mówiło się w mediach o problemach na ulicach miast wywołanych przez sympatyków futbolu. A to nie koniec, bowiem jak donoszą austriackiego media, kibice w drodze do Düsseldorfu utknęli w Pasawie aż na trzy godziny! Powód? Na pociąg z 7 wagonami początkowo nie było gotowego autobusu. Kilkaset czerwono-biało-czerwonych fanów nerwowo oczekiwało na transport.