Nieprawdopodobne szacunki Brytyjczyków. 200-tysięczna Tartan Army

A to przecież nie był koniec, gdyż główna fala kibiców z północnej części Wielkiej Brytanii przybyła w samym dniu meczowym. I tylko część z nich ma bilety na mecz otwarcia z Niemcami. Jak informował szkocki związek piłkarski, około 10-15 tysięcy kibiców ze Szkocji wejdzie na to spotkanie, więc na stadionie Allianz Arena niekoniecznie muszą mieć przewagę. Oficjalnie Szkocja ma po 10 tysięcy biletów, ale wiadomo, że nabyło je więcej osób z tego kraju. Na ulicach i w strefach kibica jest inaczej.

Do Monachium przybyła bowiem liczna grupa Szkotów bez biletu. Oni traktują to jako wycieczkę, świetną przygodę, okazję do wspólnego obejrzenia meczów w strefach kibica i knajpach. Są ich tysiące, ale nie jest prawdą, że strefa kibica w Parku Olimpijskim jest przepełniona. Jesteśmy na miejscu i chociaż liczba Szkotów imponuje, jest tu wciąż sporo miejsca, za to zapełnił się Marienplatz, podobnie zresztą jak w czwartek.