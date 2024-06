Niebywały skandal na Euro. Oszukał wszystkich, w przebraniu wtargnął na murawę

Finały Euro 2024 trwają już niemal tydzień, ale dopiero teraz rozgłosu nabiera niebezpieczny incydent, do jakiego doszło w dniu inauguracji imprezy. Na murawę stadionu w Monachium wtargnął wówczas człowiek, który nie posiadał stosownej akredytacji. Przebrał się za maskotkę turnieju, przeszedł wszystkie wymagane na obiekcie kontrole i przez nikogo nie niepokojony poruszał się swobodnie po Allianz Arenie. Stawia to zasadnicze pytanie o bezpieczeństwo uczestników tegorocznych ME.