W pierwszym środowym meczu mistrzostw Europy w Niemczech reprezentacja Chorwacji zremisowała z Albanią 2:2. Mecz miał niesamowitą dramaturgię, bo jeszcze do 74. minuty brązowi medaliści ostatniego mundialu przegrywali 0:1, co bardzo mocno utrudniłoby im walkę o awans do fazy pucharowej. Wtedy doszło do wielkiego zwrotu akcji - w 120 sekund piłkarze Zlatko Dalicia strzelili dwa gole. To jednak nie zapewniło im trzech punktów, bo w doliczonym czasie gry zawodnicy Sylvinho strzelili na 2:2 i uratowali remis.