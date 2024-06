Niebywała scena na arenie Euro. Coś pięknego. Pierwsza sekunda i od razu rekord

Pepe obchodził 41. urodziny w lutym tego roku . Wtedy jeszcze nie wiedział, że zostanie powołany do kadry na finały Euro 2024. Selekcjoner reprezentacji Portugalii , Roberto Martinez , docenił jednak gigantyczny atut doświadczenia i zaprosił weterana na turniej do Niemiec.

Rutynowany zawodnik nie tylko znalazł się w ekipie na ME, ale nadal odgrywa rolę lidera formacji obronnej. We wtorkowy wieczór znalazł się w wyjściowej jedenastce na grupowy mecz z Czechami. Tym samym stał się najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek wystąpił w finałach ME.