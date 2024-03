Dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski barażowy mecz z Walią, zakończony zwycięstwem w rzutach karnych i upragnionym awansem na Euro 2024 do Niemiec był niczym hollywoodzki thriller, ale z happy endem. Dla naszych rywali był to raczej koszmar i to nie z żadnej amerykańskiej wytwórni, ale raczej z kina klasy B. Odbiło się to bardzo mocno również na walijskich piłkarzach, a kapitan tamtejszej kadry rozważa nawet koniec kariery w drużynie narodowej.