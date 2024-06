Jak podał "The Guardian", niemiecka policja ustawiła konfrontacji reprezentacji Anglii z Serbią status meczu podwyższonego ryzyka. Funkcjonariusze twierdzą, że mogą się spodziewać w Gelsenkirchen 500 serbskich chuliganów. Choć nie ma ku temu jeszcze poszlak, to służby mobilizują się, by jak najlepiej zabezpieczyć to spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej. Bicie na alarm wyśmiewają rosyjskie media. Pierwszy gwizdek na Veltins Arenie w niedzielę o 21:00.