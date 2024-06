Mecz cudów we Frankfurcie. Koszmar Lukaku, Słowacy napisali historię

Z nieskrywanym podziwem Belgowie i Słowacy musieli obserwować zdarzenia z meczu Rumunii z Ukrainą. Podopieczni Eduardo Iordanescu sprawili gigantyczną sensację i rozbili rywala aż 3:0 . Co ciekawe było to drugie w historii, a pierwsze w XXI wieku zwycięstwo Rumunii na EURO.

Piorunujący początek we Frankfurcie. Niewykorzystane sytuacje się mszczą

Koszmar Romelu Lukaku. Zmarnowane okazje, dwa trafienia "odebrane" przez VAR

Romelu Lukaku był zdecydowanie największym pechowcem meczu ze Słowacją. Napastnik AS Roma zmarnował multum doskonałych okazji bramkowych. A kiedy wreszcie do siatki w 200-procentowej sytuacji trafił, to po chwili sędzia jego gola anulował . Snajper niestety znajdował się w sytuacji z 57. minuty na spalonym.

Oczy ze zdumienia przecierał chwilę póżniej Johan Bakayoko, który miał mnóstwo czasu, przed sobą niemal pustą bramkę, a mimo to z kilku metrów zamiast do siatki, trafił w rozpaczliwie interweniujących obrońców ze Słowacji. Wreszcie na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Lukaku wbił piłkę do siatki i w tej sytuacji nie mogło być już mowy o spalonym. Mimo to sędziowie VAR zasugerowali, że mogło dojść do innego przewinienia. Jak się okazało, chwilę wcześniej piłkę ręką zagrał Openda i kolejny gol Lukaku został anulowany.