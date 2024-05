Łukaszenka chce "ukraść" wielką europejską imprezę. Miliony euro w grze

FIFA i UEFA również nałożyły sankcje na Białoruś. Obydwie organizacje piłkarskie zakazały białoruskim nadawcom pokazywania najważniejszych turniejów , organizowanych pod ich auspicjami. Tyle, że Białorusini nie zamierzają się do tego zakazu stosować...

Łukaszenka zlekceważy zakaz? Miliony euro w grze

Jak przekazała "Tribuna", reżim Łukaszenki już rozpoczął działania, mające na celu umożliwienia tamtejszym nadawcom pokazywania kradzionego, bo nie można inaczej nazwać takich działań, sygnału z Euro 2024 . Urzędnicy tłumaczą to dbałością o rozwój tamtejszego społeczeństwa.

Dla UEFA może to wygenerować miliony euro strat, bowiem prawa do transmisji turnieju są drogie i stanowią jeden z głównych filarów przychodów tej organizacji. Dlatego włodarze europejskiej piłki nie zamierzają biernie przyglądać się temu, co robią Białorusini. I zapowiadają kary.