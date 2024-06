Koszmar Mbappe, we Francji wrze. "Sprawca" kontuzji nagle przerywa milczenie

Co dalej z Kylianem Mbappe? To pytanie zadaje sobie dzisiaj cała piłkarska Francja. Kapitan wicemistrzów świata doznał złamania nosa w poniedziałkowym meczu z Austrią i czeka go przymusowy rozbrat z murawą. Nikt nie wie, jak długi. Nie brak głosów, że króla strzelców ostatniego mundialu w fazie grupowej Euro już nie zobaczymy. Głos na ten temat zabrał publicznie Kevin Danso, który brał bezpośredni udział w incydencie skutkującym urazem największej gwiazdy "Tricolores".