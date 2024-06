Mistrzostwa Europy w Niemczech mają oczywiście kilku bardzo wyraźnych faworytów do wygrania tego turnieju. Pierwszym są Niemcy, drugim Anglia, trzecim Portugalia, a czwartym Francja (kolejność przypadkowa). Francuzi z polskiej perspektywy są oczywiście najbardziej interesującą z ekip, bo to z "Trójkolorowymi" Biało-Czerwoni zakończą rywalizację w fazie grupowej i nie ma żadnych wątpliwości, że niezależnie od składu, który wystawi Didier Deschamps, to wicemistrzowie świata będą typowani do wygranej. Reklama

Pierwszy mecz kadry prowadzonej przez Deschampsa zakończył się po myśli Francuzów, choć tylko w niewielkiej części. Wicemistrzowie świata pokonali bowiem niezwykle groźnych Austriaków, którzy przez niektórych typowani byli do roli czarnego konia imprezy. Przypięcie tej łatki drużynie Ralpha Rangnicka zdaje się być naprawdę trafne. Austriacy potwierdzili, że mogą sprawić kłopoty każdej ekipie na świecie i nie pozwolili, aby Francuzi pokonali ich z wysoką przewagą.

Olivier Giroud z kontuzją. Kłopotów Francuzów ciąg dalszy

Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że lepszą okazję do strzelenia gola mieli właśnie Austriacy, ale po jej zmarnowaniu dobrze w polu karnym zachował się Kylian Mbappe, który nabił rywala, a ten wpakował piłkę do własnej siatki. Dzięki tej bramce Francuzi zainaugurowali turniej od wygranej, ale nastroje u kibiców dalekie są od euforii i to nie ze względu na grę, a wydarzenia w samej końcówce. Mbappe bowiem tego spotkania nie dokończył z powodu złamania nosa. Reklama

Po meczu udał się do szpitala na niezbędne badania, a dziennikarze z Francji donoszą, że na pewno nie zagra on w meczu z Holandią, a występ w ostatnim meczu fazy grupowej - z Polską, stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak się okazuje, to nie koniec problemów Didiera Deschampsa. Fabrice Hawkins, ceniony dziennikarz "RMC Sport" donosi bowiem o kolejnej kontuzji w szeregach wicemistrzów świata. Z zapaleniem mięśnia przywodziciela ma zmagać się Olivier Giroud.

Według francuskich dziennikarzy to właśnie jeden z najbardziej doświadczonych zawodników kadry ma być tym, który zastąpi Mbappe na boisku, a na lewą stronę przesunięty zostanie Marcus Thuram. Kontuzja Giroud nie jest bowiem poważna i raczej kwalifikuje się do kategorii urazów. Doświadczony snajper ma bowiem już niebawem wrócić do treningów i być gotowym na spotkanie z Holandią. Na ten pojedynek dostępny dla Deschampsa ma być także podstawowy defensywny pomocnik - Aurelien Tchouameni. Reklama

Reklama Gramy Dalej: Analiza stylówki Michała Probierza z 2006 roku / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Kylian Mbappe / AFP

Olivier Giroud / AFP