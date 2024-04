Kontrowersyjna decyzja UEFA ws. sędziów. Taka "bomba" przed Euro 2024

Już tylko nieco ponad 50 dni pozostało do jednej z najważniejszych - obok m.in. Copa America czy, przede wszystkim, igrzysk olimpijskich - imprez sportowych najbliższego lata. W połowie czerwca będziemy bowiem świadkami inauguracji Euro 2024 .

Coraz więcej kart w kwestii mistrzostw jest obecnie odkrywanych - oczywiście na razie próżno szukać informacji o powołaniach konkretnych selekcjonerów, ale za to... poznaliśmy już powołania UEFA w kwestii turniejowych sędziów. W gronie arbitrów nie zabrakło m.in. Szymona Marciniaka (wspomaganego zza linii bocznych przez Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika), a także... Jesusa Gila Manzano .

Jesus Gil Manzano jedzie na Euro 2024. UEFA zaufała kontrowersyjnemu arbitrowi

Dlaczego to takie istotne? Wywodzący się z Estramedury 40-latek okazał się jedynym Hiszpanem, którego spotkał zaszczyt wyprawy na Euro w roli arbitra głównego, podczas gdy on sam w swojej ojczyźnie popadł nie tak dawno w niełaskę, trafiając nawet na pewien czas do tzw. "lodówki" decyzją La Ligi.