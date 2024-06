Kontrowersja z meczu gospodarzy ME. Trener pokonanych pewny swoich racji

Niemcy pokonali Węgry 2-0 w spotkaniu grupy A Euro 2024 i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej turnieju jako pierwszy zespół. Rywale mieli jednak pretensję do sędziego, który miał w tym spotkaniu stosować "podwójne standardy". - W moim przekonaniu Niemcy i tak by wygrali, ale arbiter był najgorszy na murawie - przyznał Marco Rossi, selekcjoner pokonanej drużyny.