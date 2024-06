Euro 2024 rozkręciło się na dobre. Mecz reprezentacji Portugalii z Czechami zakończył pierwszą kolejkę turnieju, w trakcie której rozegrano 12 spotkań, a te obfitowały w 34 bramki. Do końca mistrzostw jeszcze daleka droga i dobrze, bo jak na razie nie ma zawodnika, który zachwyciłby skutecznością. Każdy z piłkarzy w klasyfikacji strzelców zdobył ledwie jednego gola, a w gronie tych szczęśliwców jest Adam Buksa . Polski napastnik trafił do siatki w przegranym 1:2 starciu z Holandią.

Euro 2024. Oto klasyfikacja strzelców po pierwszej kolejce. Adam Buksa musiał ustąpić miejsca w TOP 3

Mimo że na turnieju żaden z zawodników nie potrafił pokonać bramkarza rywali, to jak na razie udało się wyróżnić trzem zawodnikom. Pierwsze miejsce ex aequo w klasyfikacji strzelców Euro 2024 zajmują Kai Havertz, Michel Aebischer oraz Fabian Ruiz. Wszystko dlatego, że tym piłkarzom oprócz gola udało się także dołożyć asystę, a w przypadku równej licznie bramek, to one decydują o kolejności w zestawieniu. W związku z tym pozostali strzelcy plasują się ex aequo na czwartym miejscu, łącznie z Adamem Buksą.