Katastrofa Włochów! Albańczycy z najszybszym golem w historii Euro [WIDEO]

Bajrami zszokował Signal Iduna Park, historyczny gol

Reprezentacja Włoch ma za sobą kilka rozczarowujących lat. To twierdzenie o tyle niecodzienne, że przecież "Squadra Azzurra" w Niemczech broni tytułu mistrzów Europy. W międzyczasie przyszedł jednak fatalny mundial w Katarze, zmienił się też selekcjoner. Roberto Mancini w nie najlepszych stosunkach pożegnał się z federacją, a jego miejsce zajął Luciano Spalletti.

Włosi mieli nadzieję na świetne wejście w Euro 2024. Ich pierwszymi rywalami byli Albańczycy, więc obrońcy tytułu podchodzili do meczu w roli zdecydowanego faworyta. Czerwono-czarni ani myśleli jednak spisywać się na straty. I błyskawicznie zapisali się w historii turnieju. Tuż po pierwszym gwizdku wyrzut z autu wykonywał Federico Dimarco. Defensor Interu Mediolan najwyraźniej nie był w pełni skoncentrowany, bo piłka trafiła wprost pod nogi Nedima Bajramiego. Pomocnik US Sassuolo nie zastanawiał się długo i od razu huknął po krótkim słupku, zaskakując Gianluigiego Donnarummę .

Bramka padła w 23. sekundzie, co oznacza, że 25-latek jest autorem najszybszego trafienia w historii mistrzostw Europy.

Albańczyk pobił 20-letni rekord, na dalszym miejscu polski ślad

Przez przeszło cztery edycje turnieju nikt nie zdołał pobić rekordu. Aż do soboty należał on bowiem do Dimitrija Kiriczenki. Rosjanin podczas Euro 2004 zdołał pokonać greckiego bramkarza w 67. sekundzie meczu. Grecy przegrali 1:2, ale kilka tygodni później sięgnęli sensacyjnie po mistrzostwo Starego Kontynentu.